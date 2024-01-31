Kütahya belediyesi kentteki emekliler için hizmetleri genişletti

Kütahya Belediiyesi kentte yaşayan ve belirli şartları sağlayan emeklilere destek oluyor.



“Dayanışma, Kardeşlik ve Bereket Kart” uygulamasıyla Emekli Destek Kartıyla birleştirilerek kapsamı genişletildi.



Kütahya’da ikamet eden ve hane geliri asgari ücretin 3’te 1’ini geçmeyen emekliler destekten faydalanabilecek.



Destek projesi kapsamında şartları sağlayan emekliler, Hilal Su Projesi ile su ve atık su ücretlerinden yüzde 50 indirimli yararlanacak.



Başvurular, 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle belediyenin internet adresinden veya Kütahya Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki danışma biriminden alınacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, emeklilerin zor dönemde yanında olacaklarını belirtti.