MHP seçim iletişim merkezi açıldı: 5 yıllık süreç "kaybedilmiş zaman" olarak değerlendirdi

MHP Beşiktaş Belediye Başkanı Serkan Toper de 5 yıllık süreç için "fetret devri" benzetmesi yaptı.

- İstanbul bugün, ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, iş bilmezliğin, partizanlığın altında bir karmaşa ve kaosu yaşamaktadır.

İstanbul'da son 5 yıllık süreci bu sözlerle değerlendirdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Beşiştaş'taydı. Kurum, MHP Beşiktaş Seçim İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı.



TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın kurdelesini keserek açılışını yaptığı etkinlikte Kurum, MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper ile el ele poz verdi.



Açılışta yaptığı konuşmada 2019 ve 2024 yıllarını İstanbul için ‘Kaybedilmiş Zaman’ olarak yorumlayan Kurum, İstanbul’un liyakatsizlik ve partizanlıkla yönetildiğini söyledi:

- İstanbul bugün, ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, iş bilmezliğin, partizanlığın altında bir karmaşa ve kaosu yaşamaktadır. 31 Mart’ta İstanbul’u düşmüş olduğu bu istikrarsızlık sarmalından, hizmet ve eser yoksunluğundan, sorumsuzluk çukurundan hep birlikte çıkaracağız.

MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper ise 5 yıllık süreci ‘Tahribat Dönemi’ olarak adlandırdı ve ‘ fetret devri sona erecek’ ifadelerini kullandı