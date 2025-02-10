İstanbul’a kar geliyor: AKOM’dan kritik uyarı!

İstanbul genelinde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşeceği, özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının görülebileceği tahmin ediliyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0 ile 5 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE DON TEHLİKESİ

AKOM, kuzeyli yönlerden (yıldız ve poyraz) esecek sert ve zaman zaman kuvvetli rüzgârın (15-45 km/s) hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfır derecelere kadar gerilemesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artacağı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Şehirdeki barajların doluluk oranı %54,98 olarak ölçülürken, şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın %65’in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

KALICI KAR ÖRTÜSÜ OLUŞMAYABİLİR

AKOM’un değerlendirmesine göre, mevcut hava sıcaklıkları kar birikimi için gerekli seviyenin 1-2 derece üzerinde seyrediyor. Bu nedenle kar yağışı sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, yağışın ardından erime meydana gelebilir ve kalıcı kar örtüsü oluşmayabilir.

Yetkililer, özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Trafikte aksaklıkların önüne geçilmesi için zorunlu olmadıkça özel araçların kullanılmaması önerildi.