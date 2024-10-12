İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji etkili olacağı saatleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için önemli uyarılar yaptı. Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara’da sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğuda ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, özellikle İstanbul ve Tekirdağ ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.

İstanbul’da öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağış, gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Yetkililer, yağışın neden olacağı su baskınlarına karşı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.