İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji etkili olacağı saatleri açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı; kuvvetli yağış geliyor. İstanbul sağanak yağışlı havanın etkisine girecek. Yağışlar, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde etkili olacak.
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için önemli uyarılar yaptı. Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Marmara’da sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı, kuzeydoğuda ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, özellikle İstanbul ve Tekirdağ ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.
İstanbul’da öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanak yağış, gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
Yetkililer, yağışın neden olacağı su baskınlarına karşı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.