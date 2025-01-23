İstanbul'a sis çöktü! İşte kentten manzaralar

İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'a sis çöktü! İşte kentten manzaralar
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Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul'un bazı bölgeleri ile Boğaz'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Sabahın erken saatlerinde Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih ile çevresinde yoğun sis görüldü.

Sis nedeniyle yerleşim yerlerinde görüş mesafesi azalırken vatandaşlar, yüksek binaları görmekte zorlandı. Sürücüler araçlarıyla trafikte güçlükle ilerledi.

İstanbul'a sis çöktü! İşte kentten manzaralar - Resim : 1

Sis, Haliç ile Galata köprülerinde de etkisini gösterdi.

TEM Bahçeşehir-Mahmutbey mevkiinde araçların ilerlemekte zorlanması nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.

Anadolu Yakası'nda, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy, Kadıköy ile Kartal'ın yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili oldu.

İstanbul'a sis çöktü! İşte kentten manzaralar - Resim : 2

İstanbul Boğazı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de görüş mesafesi düştü.

Sis farlarını açan araçlar, köprüdeki yoğun trafikte kontrollü ilerledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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