İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor

Proje kapsamında, Üsküdar Meydanı'ndan hareket edecek tramvayın Kadıköy Rıhtımı'na ulaşması ve ardından Maltepe Meydanı üzerinden Cevizli Tugay Yolu Caddesi'nde son bulması öngörülüyor.

İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor
Editör: Yağmur Biçen
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran toplantılarının ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye yerleşkesinde, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü tarafından fizibilite etütleri tamamlanan, toplam 33 istasyondan oluşacak ve 21.3 kilometre uzunluğunda planlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı projesi ele alındı.

Proje kapsamında, Üsküdar Meydanı'ndan hareket edecek tramvayın Kadıköy Rıhtımı'na ulaşması ve ardından Maltepe Meydanı üzerinden Cevizli Tugay Yolu Caddesi'nde son bulması öngörülüyor. Cadde tramvayı inşaatının 2024 yılı içinde başlaması planlanmaktadır.

Tramvay hattının hayata geçirilebilmesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınacak izinler ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın Yatırım Programı'na dahil edilmesi için gereken onayların temini gerekmektedir.

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