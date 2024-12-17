İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor: Açılışı için tarih verildi

İBB tarafından yapılan açıklamada, hattın Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatları ile Haliç tramvay hattına entegre edileceği belirtildi. Tamamlandığında 3,2 kilometre uzunluğunda olacak olan bu hattın, 5 istasyon ve 7 dakika 27 saniyelik yolculuk süresiyle hizmet vereceği açıklandı. Bu projeyle birlikte, İstanbullular daha hızlı ve konforlu bir toplu taşıma deneyimine kavuşacak.

Aktarmasız ulaşım ve iki hattın birleşimi

Yeni hat, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattıyla ortak işletme modeliyle çalışacak. Feshane İstasyonu'ndan itibaren iki güzergâha ayrılacak hat, İstanbullulara aktarmasız ulaşım imkânı sağlayacak. Şu anda hattın yalnızca %6'sı tamamlanmış durumda.

Bayrampaşa’da çalışmalar hız kazandı

Proje çerçevesinde, Bayrampaşa Meydan İstasyonu’ndaki kazı destek sistemleri ve mobilizasyon çalışmaları sürdürülüyor. Şaftlardaki kazık imalatı tamamlanırken, kazı işlemleri de devam ediyor. Ayrıca bu ay içinde kazı destek imalatlarına başlanacağı ve Demirkapı ile Feshane istasyonları arasındaki kısımda yapım işlerinin 2025 sonunda başlayacağı duyuruldu. Proje kapsamında hemzemin bölgelerde yol ve altyapı deplase çalışmaları yapılacağı da bildirildi.

İstanbul’un ulaşım ağı genişliyor

Eyüpsultan-Bayrampaşa hattı, İstanbul’un ulaşım ağını genişleterek özellikle Haliç bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve toplu taşımada konforu artırmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir bir ulaşım çözümü olarak öne çıkan hattın, 2027 yılında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.