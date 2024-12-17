Çorum’da feci kaza: 2’si ağır 6 kişi yaralandı

Çorum’un Alaca ilçesinde, Ankara-Tokat Karayolu ile Alaca-Yozgat karayolu kesişimindeki Zile Kavşağı’nda meydana gelen kazada otomobil ve kamyonet çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat istikametinde seyir halinde olan H.B. (64) yönetimindeki 60 ZP 915 plakalı kamyonet, Y.Y. (36) idaresindeki 06 Z 5856 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yaralanan otomobil sürücüsü Y.Y. ve araçta bulunan H.K.Y. (35), H.Y. (6) ve A.Y. (6) Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kamyonet sürücüsü H.B. ve yanında bulunan Ş.B. (66) ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralanan H.B. ve Ş.B. (66)’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralıların durumlarının ise stabil olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.