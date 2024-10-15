İstanbul'da 1 milyon lira değerinde oyun konsolu hırsızlığı

Olay, saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi.

3 şüpheli, oyun konsolu ve aksesuarları satan bir iş yerine geldi. Kepengi ve işyerinin camlarını kırıp içeri giren hırsızlar, içerideki oyun konsolu, oyun cd'leri ve aksesuarları yanlarında getirdikleri çuvallara doldurdu.

Dakikalar içinde iş yerinden piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde malzeme çalan hırsızlar ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ihbarda bulunurken, iş yeri sahibine de haber verdi.