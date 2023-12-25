İstanbul'da 12 Bin 504 Kişi Yakalandı

İstanbul'da ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamaya yönelik 25 Kasım-25 Aralık tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda, 6 bin 120 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 12 Bin 504 Kişi Yakalandı

Megakent İstanbul'da suçluları yakalamak için ekiplerin kararlı mücadelesi devam ediyor. İstanbul'da son olarak, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüler ile çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan kişilere yönelik 25 Kasım-25 Aralık arasında il genelinde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 bin 120 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 şüpheli yakalandı.

Toplam 18 bin 624 kişi gerekli işlemleri için adli makamlara sevk edildi.

Çalışmalarda, 2010 yılında Bahçelievler'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada O.D'yi öldürdüğü gerekçesiyle "kasten adam öldürme" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. de yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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