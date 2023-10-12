İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Su Kesintisi Yaşanacak! İşte 12 Ekim Günü İSKİ'ye göre Suyun Kesileceği İlçeler

Su kesintileri insan hayatında çok sayıda probleme yol açabilir. Bu nedenle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından önceden bildirilen su kesintileri ile İstanbulluların su kesintisine karşı önlem alması kolaylaştırılır. Bu şekilde çok sayıda sorunun önüne geçmek mümkündür. Peki 12 Ekim 2023 günü İstanbul Su v Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ'ye) göre hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

12 EKİM GÜNÜ HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ARNAVUTKÖY:

Şebeke hattı arızasından kaynaklanan kesintiden Ömerli Mahallesi etkilenecek. Kesintinin saat 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

BEYKOZ:

Anadolu Hisarı, Göksu, Göztepe, Kanlıca, Yeni Mahalle, Çubuklu mahallelerinin etkileneceği kesintinin saat 17.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

FATİH:

Molla Gürani Mahallesinin etkileneceği kesinti saat 15.00'e kadar sürecek.

SULTANGAZİ:

75.Yıl, Gazi, Zübeyde Hanım mahallelerinin etkileneceği kesinti saat 13.30'a kadar devam edecek.

ÜSKÜDAR: