İstanbul'da Baraj Su Seviyesi Bir Türlü Yükselmiyor! İşte İSKİ'nin Verilerine Göre 12 Ekim'de Baraj Su Doluluk Oranları..

Baraj doluluk oranları şehir hayatının devamlılığı açısından büyük önem arz etmektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan değerlere göre her gün baraj doluluk oranları güncellenir. Peki 12 Ekim 2023 itibariyle İstanbul'da barajların doluluk oranları düştü mü yoksa arttı mı?

İstanbul'da baraj doluluk oranları çok sayıda insanın hayatını etkileyen bir durumdur. Bu nedenle çok sayıda insan baraj doluluk oranlarını merakla takip eder. İSKİ tarafından açıklanan verilere göre sürekli değişen bu oran yağış miktarı ve hava sıcaklıklarından oldukça etkilenmektedir.

12 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı % 22,36 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

12 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: %24,51

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 4,29

DARLIK BARAJI: % 34,6

ELMALI BARAJI: % 17,23

ISTRANCALAR BARAJI: % 15,53

KAZANDERE BARAJI: % 4,8

ÖMERLİ BARAJI: % 47,49

PABUÇDERE BARAJI: % 3,42

SAZLIDERE BARAJI: % 8

TERKOS BARAJI: % 11,06