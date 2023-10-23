İstanbul'da 5 İlçede Saatlerce Sürecek Su Kesintisi İçin İSKİ Uyardı! 23 Ekim'de Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...

İstanbul’da yaşanan su kesintileri tüm İstanbulluları etkilemektedir. Hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağını önceden bildiren İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintilerine karşı önlem alınmasını kolaylaştırmaktadır. Peki, 23 Ekim günü İstanbul’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

İSTANBUL'DA 23 EKİM 2023'TE HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

ATAŞEHİR:

Barbaros ve İçerenköy mahallelerin etkileyecek kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Kesinti 14.00'e kadar devam edecek.

BEYKOZ:

Tokatköy mahallesinde diğer kamu kuruluşları tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle saat 16.00'ya kadar kesinti devam edecek.

ÇATALCA:

İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı deplase çalışması nedeniyle Kaleiçi mahallesinde yaşanacak kesinti 13.00'e kadar devam edecek.

EYÜPSULTAN:

Merkez, Sakarya ve Silahtarağa mahallelerinde yaşanacak su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor. Kesinti saat 13.00'e kadar devam edecek.

KÜÇÜKÇEKMECE:

Söğütlüçeşme, Tevfikbey ve İnönü mahallesinde yaşanacak kesinti saat 13.00'e kadar devam edecek. Kesinti içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.



