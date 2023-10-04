İstanbul'da 7 ilçede saatlerce süren su kesintisi bekleniyor! İSKİ uyardı: 4 Ekim'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri çok sayıda insanın günlük hayatını etkilemektedir. Arıza ya da bakım-onarım çalışmaları nedeniyle her gün farklı bölgelerde su kesintisi yaşayan İstanbullular buna önlem almak için su kesintisinin kaça kadar süreceğini ve hangi bölgelerde yaşanacağını öğrenmek isterler. Peki İSKİ'ye göre 4 Ekim günü İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi beklenmektedir?

Su kesintilerinin neden olacağı olumsuzları önlemek amacıyla önceden haber veren İSKİ aracılığıyla tüm İstanbul'a su dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Her gün çok sayıda su kesintisinin de yaşandığı İstanbul'da yaşayanlar "Su ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını aramaktadırlar. Bu nedenle internette çeşitli kaynakla başvurabilirler.

Su kesintisi insanların yaşamlarını olumsuz şekilde etkilese de bu kesintilerin bitiş saatleri İSKİ tarafından belirlenmiş durumdadır. 4 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşayacak ilçelerde kesintinin bitiş saatlerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul'da su kesintisi yaşayacak ilçeler ve kesintilerin biteceği saatler...

4 EKİM GÜNÜ İSKİ'YE GÖRE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER

BAKIRKÖY:

Kartaltepe ve Yeşilköy mahallelerinin etkileneceği su kesintisi saat 15.00 civarı bitirilecek.

BEYKOZ:

Beykoz Merkez mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.

BEYOĞLU:

Bedrettin, Camiikebir, Halıcıoğlu, Kadımehmet Efendi, Kececi Piri, Kualksız, Küçükpiyale, Piripaşa, Sütlüce, Yahya Kahya, Çatma Mescit ve Örnektepe mahalllerinde yaşanacak kesinti bakım onarım çalışmalarından kaynaklanıyor. Kesintinin akşam 20.00 civarında bitmesi öngörülmektedir.

FATİH:

Mimar Kemalettin Mahallesinin etkileneceği kesinti saat 12.00'ye kadar sürecek.

KADIKÖY:

Fenerbahçe ve Zühtüpaşa mahallelerinin etkileneceği kesinti saat 15.30'da bitecek.

KAĞITHANE:

Gürsel, Mehmet Âkif Ersoy, Merkez ve Talatpaşa Mahallelerinin etkileneceği kesinti saat 20.00'ye kadar devam edecek.

SARIYER:

Sarıyer'de PTT Evleri Mahallesindeki kesinti saat 14.30'a kadar sürecek.

ÜSKÜDAR:

Üsküdar'da Çengelköy Mahallesinin etkileneceği kesintinin saat 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor.