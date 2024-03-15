İstanbul'da apartman dairesinin tuvalet duvarı olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler’de, yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki apartman dairesinin tuvalet duvarı olmadığı ortaya çıktı. Tuvalet kısmı tamamen açık olan dairede yaşayanlar tedbir amacıyla evden ayrıldı.

İstanbul'da apartman dairesinin tuvalet duvarı olmadığı ortaya çıktı
Editör: Yasin Kerim Aşan

İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesinde kentsel dönüşüm nedeniyle bir binanın yıkımı işlemi yapıldı.

Yıkım tamamlandıktan sonra bitişiğindeki 5 katlı apartmanın 3. katına ait tuvaletin duvarının olmadığı ortaya çıktı.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Bektaş, ilginç bir görüntünün oluştuğunu belirterek, “Yıkımdan sonra anlaşılıyor ki bu dairenin tuvaletine ait duvar yok. Yıkılan apartmanla sıfıra sıfır yapmışlar” ifadelerini kullandı.

Tuvalet kısmı tamamen açık olan dairede yaşayanlar tedbir amacıyla evden ayrıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # bahçelievler # kentsel dönüşüm
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