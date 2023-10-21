İstanbul'da Barajların Doluluk Oranı Azaldı

Yağış azlığı barajları olumsuz etkiliyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 21,01'e geriledi.

İstanbul'da Barajların Doluluk Oranı Azaldı
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İSKİ verilerine göre, 15 Ekim'de 21,69 olan barajlardaki doluluk oranı 21 Ekim itibarıyla yüzde 21,01 ölçüldü. Su miktarı Istrancalar'da yüzde 10,46, Terkos'ta yüzde 10,35, Sazlıdere'de yüzde 6,14, Alibey'de yüzde 22,96, Büyükçekmece'de yüzde 4,08 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 182 milyon 5 bin metreküp seviyesinde kaldı. Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 607 milyon metreküp su alındı.

İSKİ Duyurdu: Çok Sayıda İlçede Su Kesintisi Bekleniyor! 20 Ekim Günü Suyun Kesileceği İlçeler...İSKİ Duyurdu: Çok Sayıda İlçede Su Kesintisi Bekleniyor! 20 Ekim Günü Suyun Kesileceği İlçeler...Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İstanbul # istanbul # baraj doluluk oranı
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