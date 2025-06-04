İstanbul'da bayram seferberliği: 25 bin görevli sahaya iniyor!

İstanbul Valisi Davut Gül, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde alınacak güvenlik tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı. Gül, bayram süresince İstanbul’da emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik ve ilgili kamu kurumlarından toplam 25 bin personelin görev yapacağını açıkladı. Kent genelinde huzur ve düzenin sağlanması için tüm birimlerin koordineli şekilde çalışacağı bildirildi.

TRAFİKTEN ORMAN YANGININA HER ALANDA DENETİM

Vali Gül’ün açıklamasına göre, denetimler sadece şehir içi güvenlikle sınırlı kalmayacak. Trafik kazalarının önlenmesi için şehir giriş-çıkışları ve ana arterlerde artırılmış kontrol noktaları kurulacak. Ayrıca izinsiz kurban kesimi yapılmasının önüne geçmek amacıyla belirlenen kurban kesim alanları dışında işlem yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Orman yangını riski taşıyan bölgelerde vatandaşlara uyarılar yapılacak ve bu alanlara girişler sınırlı tutulacak. Denize girmenin yasaklandığı bölgelerde ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetimlerini yoğunlaştıracak.

İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamasında İstanbullulara doğrudan çağrıda bulunarak, “Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmek istiyorsak hep birlikte kurallara uymamız gerekiyor. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili tüm kurumlar sahada olacak. Ancak vatandaşlarımızın da bilinçli hareket etmesi kritik öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Alınan tüm önlemler, bayram süresince kesintisiz şekilde uygulanacak.