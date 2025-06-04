İzmir'de grev sandığa taşındı: Belediyenin zam teklifi işçilerin oylamasına sunulacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 23 bin grevci işçinin sürdürdüğü mücadelede kritik bir dönemece girildi. İZELMAN işçileri, belediyenin yeni zam teklifini kabul edip etmeme kararını sandıkta verecek. Oylama Kurban Bayramı arefesinde yapılacak ve grevin kaderini belirleyecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de grev sandığa taşındı: Belediyenin zam teklifi işçilerin oylamasına sunulacak!
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri olan İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de yaklaşık altı aydır sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hâlâ bir uzlaşı sağlanamadı. 23 bin işçinin katılımıyla başlatılan grev, yedinci gününe girerken taraflar bir kez daha masaya oturdu ancak sonuç yine hüsranla sonuçlandı.

BELEDİYE ZAM TEKLİFİNİ GÜNCELLEDİ

Belediye yönetimi, önceki teklifini revize ederek yeni bir öneri sundu. Ekonomim'e göre, işçi maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için ise yüzde 19 oranında zam yapılması teklif edildi. Ancak sendika temsilcileri bu teklifi yeterli bulmadı ve onaylamadı.

Kritik süreçte grevdeki İZELMAN işçileri için yeni bir karar alındı. Sendika, belediyenin son teklifinin işçilere sorulmasına karar vererek sandık kurulacağını duyurdu. Kurban Bayramı’na bir gün kala gerçekleşecek oylamada, işçiler belediyenin zam teklifini kabul edip etmeyeceklerine karar verecek.

Genel hizmetler, otopark, özel eğitim, itfaiye ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteren İZELMAN, yaklaşık sekiz bin kişiyi istihdam ediyor. Bu sayı grevdeki işçilerin üçte birine denk geliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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