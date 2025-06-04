Kırşehir'de tarihi operasyon: 700 yıllık Tevrat jandarmanın yol kontrolünde ele geçirildi!

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyük bir başarıya imza attı. Akpınar-Ankara kara yolunda yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobil, tarihe ışık tutacak bir eserin ortaya çıkmasına vesile oldu.

Jandarma ekiplerinin detaylı araması sonucunda, araçta deri üzerine yazılmış, üzeri ve içi desen sembollerle işlenmiş, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması bir Tevrat bulundu. Eserin işçiliği ve yazım tarzı, uzmanlar tarafından da dikkatle incelenmek üzere Kırşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyonda otomobil sürücüsü H.K. ve yanında bulunan S.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin tarihi eseri yasa dışı yollarla elden çıkarmaya çalıştıkları değerlendiriliyor.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen tarihi Tevrat, Kırşehir Müze Müdürlüğü’nde güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.