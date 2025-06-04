İzmir'de torbacı operasyonu: 20 kişi tutuklandı!

İzmir’in Aliağa ilçesi, büyük bir uyuşturucu operasyonuna sahne oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarını hedef alan kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

3 AYLIK TAKİP, EŞ ZAMANLI BASKINLA SONUÇLANDI

Polis ekipleri, tam 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüterek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. Elde edilen delillerin ardından düğmeye basıldı. Şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarla çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda, satışa hazır şekilde paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin türüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maddelerin sokak satışına uygun şekilde hazırlandığı öğrenildi.

Baskın sırasında gözaltına alınan 20 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın talebi üzerine hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tamamı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.