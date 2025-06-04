Otogazda büyük indirim! Gece yarısı pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarında vatandaşları sevindirecek gelişme! Otogaz grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL indirim bekleniyor. Araç sahipleri yeni fiyatları sabah saatlerinden itibaren pompada hissedecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Otogazda büyük indirim! Gece yarısı pompaya yansıyacak
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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, sürücüleri rahatlatacak bir haber otogazdan geldi. Cnbc-e kaynaklı bilgilere göre, otogazın litre fiyatında 1,11 TL tutarında bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Son dönemde art arda gelen zamlarla zorlanan vatandaşlar için bu gelişme önemli bir rahatlama olacak. Özellikle şehir içi kullanımda otogaz tercih eden sürücüler, 1 Haziran’ı 2 Haziran’a bağlayan gece itibarıyla bu indirimi pompada doğrudan hissedecek.

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