Otogazda büyük indirim! Gece yarısı pompaya yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, sürücüleri rahatlatacak bir haber otogazdan geldi. Cnbc-e kaynaklı bilgilere göre, otogazın litre fiyatında 1,11 TL tutarında bir indirim yapılması bekleniyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Son dönemde art arda gelen zamlarla zorlanan vatandaşlar için bu gelişme önemli bir rahatlama olacak. Özellikle şehir içi kullanımda otogaz tercih eden sürücüler, 1 Haziran’ı 2 Haziran’a bağlayan gece itibarıyla bu indirimi pompada doğrudan hissedecek.