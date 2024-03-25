İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Hava durumu, kentteki deniz ulaşımını da vurdu.

Megakentte, olumsuz hava koşulları dolayısıyla planlanan bazı vapur seferler iptal edildi. Konuyla ilgili Şehir Hatlarından açıklama geldi.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, Sedef Adası-Büyükada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada arasındaki seferler, elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.