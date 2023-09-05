İstanbul'da büyük yangın! Alevler ev ve iş yerlerine sıçradı

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını kontrol altına alıp söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da büyük yangın! Alevler ev ve iş yerlerine sıçradı
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. Barbaros Mahallesi Kent Sokak'taki 2 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.

İstanbul Ataşehir'de yangın

Alev topuna dönen binadaki yangını kontrol altına alıp söndürebilmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, meydana geldiği binanın hemen yanındaki 3 binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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