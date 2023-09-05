İstanbul'da büyük yangın! Alevler ev ve iş yerlerine sıçradı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yangın paniği yaşanıyor. Barbaros Mahallesi Kent Sokak'taki 2 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.

Alev topuna dönen binadaki yangını kontrol altına alıp söndürebilmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, meydana geldiği binanın hemen yanındaki 3 binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.