İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 9 şüpheli gözaltına alındı
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Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İstanbul'da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, 9 şüphelinin Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığında olabileceği değerlendirildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.

Emniyette işlemleri devam eden şüphelilerden 3'ünün sınır dışı edileceğini öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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