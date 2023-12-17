İstanbul'da Deniz Ulaşımında Bazı Seferler Yapılamıyor

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

Şehir Hatları AŞ'den deniz ulaşımındaki aksaklıklarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.15 seferinin iptal edildiği bildirildi.