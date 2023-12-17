İstanbul'da Deniz Ulaşımında Bazı Seferler Yapılamıyor

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, bazı seferlerin gerçekleştirilemediği duyuruldu.

İstanbul'da Deniz Ulaşımında Bazı Seferler Yapılamıyor

İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.

Şehir Hatları AŞ'den deniz ulaşımındaki aksaklıklarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.15 seferinin iptal edildiği bildirildi.

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu!Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # deniz ulaşımı # vapur seferleri # şehir hatları
Çok Okunanlar
Bursa'da Korkunç Cinayet!
Bursa'da Korkunç Cinayet!
72 Şehirde Mercek-8 Operasyonu!
72 Şehirde Mercek-8 Operasyonu!
Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu!
Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oldu!
İstanbul'da Deniz Ulaşımında Bazı Seferler Yapılamıyor
İstanbul'da Deniz Ulaşımında Bazı Seferler Yapılamıyor
Çin'de Bütçe Gelirlerinde Artış
Çin'de Bütçe Gelirlerinde Artış
Öne Çıkanlar İsrailli televizyoncu Kur'an'ı örnek verdi!: "Allah için savaşıyorlar, teslim olmayacaklar!" İsrailli televizyoncu Kur'an'ı örnek verdi!: "Allah için savaşıyorlar, teslim olmayacaklar!" Dünya’nın En Zararlı İçecekleri Açıklandı! Dünya’nın En Zararlı İçecekleri Açıklandı!