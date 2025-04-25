İstanbul’da dönüşüm için seferberlik çağrısı: “Deprem değil, riskli yapı öldürür”

Yapı ve Deprem Mühendisi Dr. Mehdi Öztürk, Ulusal Kanal’a özel açıklamalarda bulundu:

“Deprem değil, riskli yapı öldürür. İstanbul’da yaklaşık 1.5 milyon riskli konut bulunuyor. Bunların yüzde 30’u, yani 600 bin konutun acil olarak dönüştürülmesi şart.”

Öztürk’e göre bu dönüşüm, yalnızca devletin değil, yerel yönetimlerin ve vatandaşların da topyekûn mücadelesiyle mümkün.

“Deprem seferberliği ilan edilmeli. Hem devlet hem vatandaş ortak bir farkındalıkla sürece dahil olmalı. Kent genelinde ciddi bir dayanışma gerekiyor.”

Peki dönüşüm nasıl sağlanacak?

Öztürk, model olarak mahallelerde rezerv alanların oluşturulmasını öneriyor. Örneğin Kayaşehir ve Arnavutköy gibi bölgelerde hazineye ait araziler ya da belediyelerin yeşil alan olarak ayırdığı uygun yerler değerlendirilebilir.

“Öncelikle 5 bin konutluk yeni yapılar inşa edilecek. Riskli binalarda yaşayan vatandaşlar geçici olarak bu yapılara taşınacak. Ardından mevcut yerleşim alanlarında daha yüksek yaşam kalitesine sahip konut projeleri hayata geçirilecek.”

AFAD Bakanlığı önerisi

Sürecin hızlandırılması için “AFAD Bakanlığı” kurulmasını öneren Öztürk, bu yapının her belediyede yerleşik bir düzen kurarak süreci hızla yürütebileceğini ifade etti.

“Bu konu bakanlık düzeyinde ele alınmalı. 5 yıl içinde İstanbul’daki riskli yapıların büyük bölümü dönüştürülebilir.”

Vatandaşın ikna edilmesi kritik

Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın ikna edilmesinin önemine dikkat çeken Öztürk, “Hak kaybı yaşanmaması için güven verici politikalar geliştirilmeli” dedi.

Son olarak kamuoyunda zaman zaman tartışılan “İstanbul’da deprem olacak mı?” sorusuna da yanıt verdi.

“Deprem olacak mı olmayacak mı sorusu artık gereksiz. Önemli olan yerin üstüne odaklanmak. Deprem değil, riskli yapılar öldürür. Odaklanmamız gereken yapı güvenliği.”