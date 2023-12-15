İstanbul'da Ekmeğin Gramajı Artırıldı!

İstanbul'da 8 liraya satılan 200 gramlık ekmeğin gramajı artırıldı. Artık 210 gramlık ekmek 8 liradan satılacak.

İstanbul'da Ekmeğin Gramajı Artırıldı!

İstanbul'da azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. 10 gramlık artışa gidildi.

İstanbul Ticaret Odası, daha önce 200 gram için 8 lira olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi "210 gram ekmek için azami 8 lira olacak” şeklinde değiştirdi.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, ekmek fiyatlarındaki değişkenliğe karşı uyarı yapmıştı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde fırın denetimleri yapmış ve yüksek fiyat tespit edilen 100'den fazla fırın için tutanak tutulmuştu.

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