İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 23 Mart cumartesi gününe dikkat!

BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 23 Mart 2024 Cumartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu.

İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 23 Mart cumartesi gününe dikkat!
Editör: Yağmur Biçen
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23 Mart Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 23 Mart 2024 Cumartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

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