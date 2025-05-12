İstanbul’da film gibi fidye planı: "Oğlun elimizde, tapuyu getir!"

İstanbul’da yaşanan olay, fidye amaçlı adam kaçırma vakalarına bir yenisini ekledi. 29 Nisan’da galericilik yapan M.T., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek oğlunun kaçırıldığını bildirdi. M.T., 21 yaşındaki oğlu T.A.T.’nin telefonundan kendisini arayan ve adının N.Ö. olduğunu söyleyen kişinin, “Oğlun elimizde, bize bir dükkan tapusu getir, oğlunu alırsın” dediğini aktardı.

Bu ihbar üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

7 ADRESE OPERASYON

Polis, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimliğini tespit etti. S.T. (36), G.D. (49) ve A.Ö. (26) isimli şahısların, Başakşehir ve Bağcılar’daki 7 farklı adreste saklandıkları belirlendi. 2 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla üç şüpheli gözaltına alınırken, fidye karşılığında alıkonulan T.A.T. polis tarafından sağ salim kurtarıldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ö. ve S.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen G.Ö. (49) isimli bir şüpheliyi daha 7 Mayıs’ta gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen G.Ö. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.