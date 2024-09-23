İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!

İstanbul Ümraniye'de "motosiklet hırsızlığı" suçundan gözaltına alınıp kaçmayı başaran şüphelinin yeniden yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, polise silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gözaltına alındığı sırada, polisin silahını ele geçiren şüpheli ateş açtı. Polis memuru şehit oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da firar eden şüpheli polis memurunu Şehit etti!
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Kan donduran olay, saat 22.55 civarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı nedeniyle aranan ve kaçan zanlıyı yakalamak için operasyon düzenledi. Birçok suçtan sabıkası bulunan Y.E.Ç. (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Ancak şüpheli bu esnada direniş gösterdi. Çıkan arbede sırasında polisin silahını almayı başaran Y.E.Ç., hem polislere hem de çevredeki sivillere ateş açtı. Bu saldırıda polis memuru Ş.Y. (27), K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G. yaralandı. Yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Ş.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olaydan sonra kaçan zanlı, polisin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemleri alırken, boş kovanlar toplanarak delil incelemesi yapıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “22 Eylül 2024 tarihinde, Dudullu Polis Merkezi tarafından motosiklet hırsızlığı nedeniyle yakalanan ve firar eden şüphelinin tekrar yakalanmasına yönelik çalışmalar sırasında, çeşitli suçlardan 26 adet kaydı bulunan Y.E.Ç. (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınmaya çalışılırken çıkan arbede sonucu, şüpheli görevli memurun silahını alarak hem polislere hem de çevredeki vatandaşlara ateş açmıştır. Polis memuru Ş.Y. (27) şüphelinin açtığı ateşe karşılık vermiş, ancak ağır yaralanmıştır. Diğer yaralı polis memuru K.H.S. ve şüphelinin annesi P.G. hastaneye kaldırılmıştır. Tüm müdahalelere rağmen Ş.Y. şehit olmuştur. Şüpheli Y.E.Ç. gözaltına alınmış ve ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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