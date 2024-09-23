Narin Güran cinayetinde kritik gelişme

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında gömülü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili sır perdesi aralanıyor.

Soruşturmada amca ile yengenin ifadelerinin yeniden alınacağı öğrenilirken, itirafçı olan ancak sürekli ifadesini değiştiren Nevzat Bahtiyar'ın evinde ve ahırında arama yapıldı. Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesinin kameralı özel odalarda ayrı ayrı tutuldukları öğrenildi.

Gizli tanıklar ifade verecek

Sözcü'nün haberine göre; bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verecekleri bunun için de İçişleri Bakanlığının tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyetin Diyarbakır’a gönderildiği ortaya çıktı.

İtirafçının ifadesinin ardından JASAT harekete geçti

Narin Güran cinayetiyle ilgili itirafçı olan tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın, yeniden ifadesininin alınmasının ardından JASAT ekipleri ikinci kez olay mahali olan ev ve ahırdan DNA örnekleri aldı. Bahtiyarın son ifadesinde “Cesedi yerde yatar vaziyette gördüm. Ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Salim’den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktım” dediği öğrenildi.

Kameralı özel odalarda tutuluyorlar

Öte yandan Nevzat Bahtiyar hariç, tutuklu tüm aile bireyleri ve akraba olan 12 kişinin özel kameralı odalarda tutulduğu ve birbirleriyle ya da diğer aile fertleriyle görüşmelerine izin verilmediği iddia edildi.

Yine aile bireylerinin odalarına sayım ve yemek ihtiyacı için giriş-çıkış yapan infaz koruma memurlarının daimi personelden seçildiği, memurların da mesai saati içinde yaka kamerası taktığı, ailenin olası tüm bağlantılarının kesildiği ifade edildi.