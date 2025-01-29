İstanbul'da fotoğraf çekmek istedi, 10 metreden düştü!

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir şahıs fotoğraf çekmek için çıktığı noktada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşlar, şahsın yardım çığlıklarını duyarak polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla yaralıya ulaştı. Ancak şahıs, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere zor anlar yaşattı. Güçlükle sedyeye alınan yaralı, güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.