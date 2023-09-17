İstanbul'da gemi kazası! iki gemi çarpıştı

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında gemi kazası meydana geldi. İki geminin çarpıştığı kazayla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

İstanbul'da gemi kazası! iki gemi çarpıştı
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İstanbul'da Ahırkapı açıklarında kısa süreli paniğe neden bir gemi kazası meydana geldi. Kazaya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden de son dakika açıklaması yapıldı.

İKİ GEMİ ÇARPIŞTI

Ahırkapı açıklarında "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisi çarpıştı.

Kıyı Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, gemilerde inceleme yapıldığı ve herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmediği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # gemi kazası
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