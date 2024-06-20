İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 60 zam!

İstanbul'un büyük belediye şirketi İstanbul Halk Ekmek, ekmek fiyatlarında bir artış gerçekleştirdi.

İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 60 zam!
Editör: Yağmur Biçen

Geçen sene 3 lira olan 250 gram ekmek, bu yıl yüzde 60'lık bir artışla 5 liradan 8 liraya yükseldi.

İstanbul Halk Ekmek tarafından yapılan bu fiyat güncellemesiyle, şehirdeki bayilerde 250 gram ekmek 8 lira olarak satılmaya başlandı. Bu fiyat geçtiğimiz yıl temmuz ayında 3 liradan 5 liraya çıkmıştı.

FIRINLARIN MAYIS ZAMMI

İstanbul Ticaret Odası'nın mayıs ayındaki toplantısında verilen kararla, İstanbul'da 200 gram ekmek için belirlenen maksimum fiyat 10 TL oldu. Bu zam, yüzde 31,25 oranında belirlendi ve 10 Mayıs Cuma günü itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Ekmek Üreticileri Sendikası'nın Başkanı Cihan Kolivar, maliyet artışları göz önünde bulundurulduğunda bu zammın düşük kaldığını ifade etti.

ZAM HABERİNDEN BİHABER

Vatandaşlardan Çetin Yıldırım ise halk ekmeğe yapılan zammın farkında olmadığını dile getirerek, "Artık zamlara alıştık. Zam haberlerini duymamıza bile gerek kalmadı, zaten alışkanlık haline geldi. Ekmeğe de zam gelmiş, bundan haberim yoktu. Daha önce 2 ekmeği 10 liraya alırken, şimdi 16 liraya mal oldu. Bu da yüzde 60-70 civarında bir zam anlamına geliyor" şeklinde konuştu

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# ekmek # zam # istanbul halk ekmek
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