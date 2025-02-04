İstanbul’da hava soğuyor: Kar yağışı kapıda mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, 4 Şubat Salı günü İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Sabah saatlerinden itibaren çok bulutlu bir gökyüzü ve yer yer yağmur bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde yağışların kuvvetlenmesi ve bazı bölgelerde fırtına şeklinde rüzgârın etkili olması tahmin ediliyor.

Beklenen hava durumu:

Sıcaklık: 4-8°C

Hissedilen sıcaklık: 4-8°C

Nem oranı: %57-%69

Rüzgâr: Kuzeydoğudan kuvvetli esmesi bekleniyor

Uzmanlara göre, önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcaklıkları daha da düşebilir. Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte, Çarşamba ve Perşembe günleri İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebileceği belirtiliyor.