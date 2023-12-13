İstanbul'da Huzur Uygulaması Yapıldı

Megakent İstanbul'da, kent genelinde geniş kapsamlı Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya helikopter de destek verirken narkotik dedektör köpekleri de uygulamada yer aldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında araçlarda detaylı arama yapıldı, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama sorgusu gerçekleştirildi.

Eyüpsultan'da Asayiş Uygulaması

Öte yandan, Eyüpsultan'da düzenlenen asayiş uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Yunus ekipleri katıldı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün Haliç Köprüsü Yerleşkesi'nden çıkış yapan ekipler, ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Motosiklet, otomobil ve ticari araçlar durdurulup aranırken, vatandaşların da üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Silahtarağa Caddesi'ndeki uygulama noktasında üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan araç sürücüsü gözaltına alındı.