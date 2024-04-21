İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı
İstanbul Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı olmadı.
Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde seyreden otobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Henüz seferlerine başlamadığı için otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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