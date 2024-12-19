İstanbul'da korkunç cinayet! Park yeri tartışmasında öldürüldü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki terzi Sadık U. ile 62 yaşındaki apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş arasında araç park yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık U, Eyüp Demirtaş'a silahla ateş etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eyüp Demirtaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sadık U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.