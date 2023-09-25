İstanbul'da korkunç olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul Pendik'te, gecekonduların yoğunlukta bulunduğu bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da korkunç olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu
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İstanbul'da olay, dün gece saat 22.45 sıralarında Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı. İstanbul Pendik'te, gecekonduların yoğunlukta bulunduğu bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İSTANBUL'DA KORKUNÇ OLAY!

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı cesedin yola atıldığını fark etti. Yaşanılan olay üzerine yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul'da korkunç olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu - Resim : 1Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı.

İstanbul'da korkunç olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu - Resim : 2Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayı gören yaşlı kadının ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

İstanbul'da korkunç olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu - Resim : 3

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