Çanakkale'de Yüzlerce Düzensiz Göçmen Yakalandı!

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri çeşitli ilçelerde yapılan düzensiz göçmen operasyonlarıyla yüzlerce düzensiz göçmeni yakaladı. Bir ilçede de Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı. Operasyonlara ilişkin detaylar da belli oldu!

121 Düzensiz Göçmen Yakalandı 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'deki ilk düzensiz göçmen hareketliliği Ayvacık ilçesinde yaşandı. Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik'e ait "KB-111" botu bölgeye sevk edildi. Durdurulan lastik bot içindeki 49 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Bir diğer düzensiz göçmen operasyonunun adresi yine Ayvacık oldu. Yine Ayvacık açıklarındabir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" görevlendirildi. Lastik bottaki Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Ezine'de de düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-07", Ezine açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Botu "TCSG-23" ile lastik bot durdurularak içindeki Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen, "KB-4510" botuyla kurtarıldı.