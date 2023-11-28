İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor! Büyük Mecidiye Camisi'nin Avlusunda Hasar Meydana Geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan lodos saatler geçtikçe etkisini artırdı. Kentte meydana gelen lodos dolayısıyla Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü.

Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi. Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi.

Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı.