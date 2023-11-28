İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor! Büyük Mecidiye Camisi'nin Avlusunda Hasar Meydana Geldi

İstanbul'da lodos kent genelinde etkili olmayı sürdürüyor. Yaşanan fırtınada, Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar meydana geldi.

İstanbul'da Lodos Etkili Oluyor! Büyük Mecidiye Camisi'nin Avlusunda Hasar Meydana Geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan lodos saatler geçtikçe etkisini artırdı. Kentte meydana gelen lodos dolayısıyla Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü.

Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi. Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi.

Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu. Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı.

Bahçesinde Adeta Hazine Buldu! Kilosu Gram Altınla YarışıyorBahçesinde Adeta Hazine Buldu! Kilosu Gram Altınla YarışıyorSağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # lodos # fırtına
Çok Okunanlar
Dilan Polat'tan Mektup Var!
Dilan Polat'tan Mektup Var!
İstanbul'da Barajlardaki Su Oranı Yükselmeye Devam edecek Mi?
İstanbul'da Barajlardaki Su Oranı Yükselmeye Devam edecek Mi?
Maraş'ta Deprem Oldu! Diğer İllerden Hissedildi Mi?
Maraş'ta Deprem Oldu! Diğer İllerden Hissedildi Mi?
En Büyük Şikayetimiz Yavaş Metabolizma!
En Büyük Şikayetimiz Yavaş Metabolizma!
Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 28 Kasım'da İstanbul Su Kesintileri...
Bugün Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 28 Kasım'da İstanbul Su Kesintileri...
Öne Çıkanlar CUMHUR İTTİFAKI'NDA YEREL SEÇİM PAZARLIĞI! MHP NEREYİ İSTİYOR? CUMHUR İTTİFAKI'NDA YEREL SEÇİM PAZARLIĞI! MHP NEREYİ İSTİYOR? Gözeneleri Daraltan Çin Maskesi! Gözeneleri Daraltan Çin Maskesi!