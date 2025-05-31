İstanbul’da metro alarmı: Taksim ve Şişhane’ye ulaşım durduruldu

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı saat 15.00 itibarıyla geçici olarak işletmeye kapatıldı. Metro araçları Taksim’de durmaksızın seferlerine devam edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da metro alarmı: Taksim ve Şişhane’ye ulaşım durduruldu
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Metro İstanbul’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda bugün saat 15.00’ten itibaren işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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