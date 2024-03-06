İstanbul'da otomobil ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı!

İstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Küçükçekmece ilçesinde D-100 kara yolu Sefaköy Yanyol oldu.

Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren 06 BZH 448 plakalı otomobil, seyir halindeki 34 HO 1859 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle refüjü aşan İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi, otomobil de savruldu.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, benzin istasyonundan çıkarak ters yöne giren otomobilin çarptığı İETT otobüsünün refüjü aşması, otomobilin de savrulması yer alıyor.