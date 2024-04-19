İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da, Şişli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 21 Nisan Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 21 Nisan Pazar günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılacak kutlamalar dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, 11.00-17.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Silahşör Caddesi girişinden itibaren Harzemşah Sokak kesişimine, 19 Mayıs Mahallesi Veteriner Hilmi Sokak'ta Doktor Şevket Bey Sokak girişinden itibaren Hamidiye Suyu Sokak kesişimine, Yayla Mahallesi Sebahattin Delice Sokak'ta Talimhane Sokak girişinden itibaren Eczacı Sokak kesişimine, Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak'ta Kısmet Sokak girişinden itibaren Lati Lokum Sokak kesişimine, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Aydın 1 Sokak'ta Mithat Paşa Caddesi girişinden itibaren Örnek Sokak kesişimine kadar trafik akışı sağlanamayacak.

Bu yollara alternatif olarak Silahşör Caddesi ile Harzemşah, Doktor Şevket Bey, Opr. Raif Bey, Talimhane, Hilal, Kısmet, Mithatpaşa Caddesi ve Örnek sokakları kullanılabilecek.

BTCTURK BOĞA KOŞUSU NEDENİYLE DE BAZI YOLLAR KAPATILACAK

İstanbul'da, 21 Nisan Pazar günkü BtcTurk Boğa Koşusu kapsamında saat 07.00 ile 12.00 arasında Üsküdar'da da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu koşu kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında, Üsküdar Harem Sahil Yolu, Hakimiyeti Milliye Caddesi (Sahil Yolu ile Selmani Pak Caddesi arasından kalan kısım), Paşalimanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk tünel çıkışı arasında kalan kısım ve bu noktalara çıkan tüm cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanmayacak.

Buna alternatif olarak, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyet-i Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi kullanılabilecek.