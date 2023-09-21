İstanbul'da PKK yanlılarına operasyon! Öcalan pankartı açan 3 kişi tutuklandı
İstanbul’da PKK yanlılarına operasyon düzenlendi. Gösteri yapan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaptıkları ve pankart açan kişilere operasyon düzenlendi.
"İmralı tecridini gençlik kıracak" şeklinde pankart taşıyan M.Y., A.G. ve S.Y. isimli 3 şüphelinin sorgusu tamamlandı.
İllegal faaliyetlere katılan M.Y., A.G. ve S.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.