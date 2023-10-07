İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu: 7 Ekim'de İstanbul'da nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak?

İstanbul'da gerçekleşen planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından günlük olarak bildirilmektedir. 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen elektrik kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceği de insanlar tarafından merak edilmektedir. Artık İstanbulluların sıklıkla karşı karşıya kaldığı planlı kesintilerin saat kaça kadar süreceğini BEDAŞ duyurdu. 7 Ekim'de İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?

7 EKİM'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ BEKLENİYOR?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HACIMAŞLI sk / HARAÇÇI mah AKYAR, AKÇA, ALEV, ALTAN, AZER, BAŞER, BEHİCE, BEKDEMİR, BEYKAN, CENAP, FELAK, GÖÇMENKENT, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HATMİ, HAZİN, KANDİLLİ, NİLSU, SANEM, SARI MİMOZA, SENİYE, SERKAN, SEYİTGAZİ, SOLMAZ, TILSIM, TINAZ, UTKU, YEŞİLBELDE, ÇOLAK, ŞENKAYA sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah 29 MAYIS, AZİM, BALKANLAR, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, OĞUZATA, SADEGÜL, SÖĞÜTÖZÜ, ŞADIRVAN, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 07/10/2023 10:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1754., 1755. sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1732., 1734., 1737., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1756., 1757. sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., CAHİT SITKI TARANCI sk / YAVUZ SELİM mah 1013., 1073., 1075., 1077., 1101., 1103., CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET sk / YENİMAHALLE mah 1102., 1565., 1566., 1567., 1584., 1585., 1587., 1588., 1589., 1590., 1591., AHMET KABAKLI, BAĞCILAR ASFALTI, BİRLİK, HÜRRİYET sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2006., 2007., 2010., 2012., 2014., 2016., 2030. sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, DERE, DEREBOYU 1, ESENTEPE, FETİH, FETİH 7., GÖKTEPE 1, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 3., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5., MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., MİTHATPAŞA 7., YILDIRIM 1, ÇAMLIDERE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 07/10/2023 12:00:00 - 07/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, ALEMDARLAR, BİTİŞİK BAĞLAR, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, HULUSİ DEMİRELLİ, KOŞUYOLU, SARAÇOĞLU, ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, BOZTEPE, BİTİŞİK BAĞLAR, DOST, KARLITEPE, KOŞUYOLU, TALAT ARTEMEL, YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 07/10/2023 12:00:00 - 07/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

ADRES: İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah sk / BAŞAK mah sk / BAŞAKŞEHİR mah sk / GÜVERCİNTEPE mah sk / KAYABAŞI mah sk / ZİYA GÖKALP mah sk / ŞAHİNTEPE mah sk / ŞAMLAR mah sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah sk / ATATÜRK mah sk / HALKALI MERKEZ mah sk / KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk / YARIMBURGAZ mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 07/10/2023 00:01:00 - 07/10/2023 08:01:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 07/10/2023 00:01:00 - 07/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 07/10/2023 00:01:00 - 07/10/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, KÖROĞLU, ÇALIŞLAR sk / KAVAKLI mah ACAR, ALPARSLAN, AYSU, BEKTAŞ, DENİZ AKTAŞ, KOSOVA sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇANKAYA sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU:

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAŞKURT sk / HÜSEYİNAĞA mah HALAS, KİLİT, TARLABAŞI sk / KALYONCU KULLUĞU mah KALYONCU KULLUĞU sk / ÇUKUR mah DEMİRBAŞ, KALYONCU KULLUĞU, NARÇİL, PEŞKİRCİ, TARLABAŞI, TEK KUYULU, TİRŞE, ÇUKUR, ŞEHİT NEVRES sk / ŞEHİT MUHTAR mah ESKİ ÇEŞME, KERESTECİ RECEP, TARLABAŞI sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah BALTABAŞ, DEV SÜLEYMAN, FADİL ARİF, GEÇİCİ, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KIR KAHYASI, KURTULUŞ SALHANESİ, LOKUMCU, MACAR BOSTANI, OMUZDAŞ, REMZİ BABA, SAHANCI, YENİ ALEM, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN, ŞEFKAT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah BEYZADE sk bölgelerinde 07/10/2023 10:00:00 - 07/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE:

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah AKASYA 2, DEFNE 3, DEMOKRASİ, GÜNSELİ, KAYIN, LADİN, SELVİ 3, SERGÜL, ZEKİ BORA sk bölgelerinde 07/10/2023 09:30:00 - 07/10/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA:

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah DOKTOR ÇEŞME, DUTLUK ÇIKMAZI, KARAÇAY ÇIKMAZI, ÖZGE sk bölgelerinde 07/10/2023 10:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah BEŞ KAVAKLAR, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, KAVAKLAR, KAVAKLIK ÇIKMAZI, TOMURCUK sk bölgelerinde 07/10/2023 10:00:00 - 07/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ENGİNAR ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ERKAN, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FAZIL ÇIKMAZI, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN sk bölgelerinde 07/10/2023 10:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, FATİH1, G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-602, G-604, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-625, G-630, G-631, G-632, G-772, G-802, G-919 sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1941., 1942., 1943., 1948., 1950., 1953., 2068. sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1579., 3003., 3007. sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN:

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ARI ÇIKMAZI, AKŞEMSETTİN, ALTAY, ARI, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 881. sk bölgelerinde 07/10/2023 10:00:00 - 07/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN:

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BAĞLAR sk / MERKEZ mah ALTIN BAKKAL, ERHAN, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE:

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK sk / HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KÖKNAR, NAZENDE, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk / MERKEZ mah AYAZMA sk / SEYRANTEPE mah AVREN sk / ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, AGAH, ASLANBEY, ATAKAN, AYAZMA, BOZDEMİR, ENİS, FERDAĞ, FEVZİ ÇAKMAK, FİKRİ, GÜRSEL, HAMAM, HATIRA, HİCAZ, KARTOPU, LEVENT, MEDİNE, MERAM, SİNEM, TAYFUN, TAŞOCAĞI, TEMİZEL, TUANA, VATAN, YÜKSEL, ZUHAL, ŞEHİT RAMAZAN GÖNCÜ, ŞEN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk bölgelerinde 07/10/2023 01:00:00 - 07/10/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk / SEYRANTEPE mah sk bölgelerinde 07/10/2023 09:30:00 - 07/10/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER:

İSTANBUL SARIYER ilce -PTT EVLERİ mah sk bölgelerinde 07/10/2023 00:00:00 - 07/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce -DARÜŞŞAFAKA mah sk / PINAR mah sk bölgelerinde 07/10/2023 00:00:00 - 07/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ:

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ACIBADEM, AKGÜL, AKINALP, ASUDE, AYGÜL, BAHÇELİ, BAĞDAŞ, BENGİ, DERMAN, DEVRAN, GÜLSEVER, GÜLÇİN, HURMA, KANUNİ, KARAAĞAÇ, KARABULUT, NAMIK KEMAL, NANE, SARIPAŞA, YAVER, ZÜBEYDE HANIM, ÇAĞLA, ŞİMŞEK sk / İSMETPAŞA mah HAZAN sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEYMEN mah , REŞAT sk / YOLÇATI mah MONDROS sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BUCAK, EYLEM, HİRA, KADER, KAYA, KERVAN, KORKUT, OZAN, REŞİTPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZNUR, İNÖNÜ, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, SERİNCE, TABYA, YEŞİLLİK sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul // SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / FENER mah YAVUZLAR sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY BAĞLARI sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/10/2023 09:00:00 - 07/10/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah SÖĞÜT CADDESİ bölgelerinde 07/10/2023 10:00:00 - 07/10/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ: