İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Megakent İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Kentte soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
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Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kent genelinde sabah saatlerinde sis de görüldü.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Yağışa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yürüyüş yaparken bazıları da sahillerde oltalarını atarak Boğaz'da balık avladı.

Anadolu Yakası'nda Üsküdar Meydanı soğuk havanın da etkisiyle her zamankinden farklı olarak boş kaldı.

Avrupa Yakası'nda da Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zaman zaman sağanak etkili oldu.

Soğuk ve yağışlı havanın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu gözlenmedi.

İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 18, Anadolu Yakası'nda yüzde 17, kent genelinde ise yüzde 18 olarak ölçüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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