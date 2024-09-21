İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Yollarda su birikintileri oluştu

İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli sağanak geçişleri etkili oluyor. Sağanak nedeniyle bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Yollarda su birikintileri oluştu
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İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından, sağanak yağış kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle Beylikdüzü ve Esenyurt'un bazı noktalarında rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Küçükçekmece'deki Hacı Mustafa Güllü Camisi'nin şadırvan ve konferans salonu, rögarların tıkanması nedeniyle kanalizasyon suyuyla doldu.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Yollarda su birikintileri oluştu - Resim : 1

Caminin dernek başkanı Ali Deniz, yağmur yağdığı zaman caminin tuvaletinin, şadırvanının ve konferans salonunun en az 50 santimetre suyla dolduğunu aktardı. Bunun için bir senedir İSKİ'yle uğraştıklarını kaydeden Deniz, "İSKİ gidip geliyor, git bugün, gel yarın. Küçükçekmece Belediyesine gidiyoruz. Ne o ilgileniyor ne bu ilgileniyor. Yetkililere duyurulur. Gelsin halimize baksınlar." dedi.

Deniz, buranın Müslümanların ibadethanesi olduğunu, vatandaşların namaza gelemediğini ne tuvaleti ne de şadırvanı kullanabildiklerini belirterek "Kanalizasyon suyu. Yağmur yağdığı zaman kanal suyu geliyor. Kanal tıkalı. 3 aydır git gel, açılmadı. 'Açılmıyor, yeni kanal yapacağız.' dediler, yapmadılar." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin uyarısında göre, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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