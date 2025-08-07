İstanbul'da sağanak kabusu! Metrekareye 12 kilo yağmur yağdı, ortalık savaş alanına döndü

İstanbul, dün akşam saatlerinden itibaren sağanak ve fırtınanın etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde metrekareye 5 ila 12,1 kilogram arası yağış düştüğünü açıkladı. Yağışlar özellikle Silivri ve Çatalca'da etkili olurken, kısa sürede tüm kente yayıldı ve gece boyunca aralıksız devam etti.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Şiddetli yağış ve rüzgarın bilançosu ağır oldu. Kent genelinde 58 ağaç devrildi, 11 noktada tehlike arz eden parçalar tespit edildi. 2 çatı fırtına nedeniyle uçarken, 6 araç bu olaylardan zarar gördü. Ekipler, gece boyunca hasar gören bölgelerde yoğun şekilde çalışma yürüttü.

İBB SAHAYA İNDİ

İBB ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmak için mazgal temizliği, yollar ve alt geçitlerdeki molozların kaldırılması, refüjlerdeki yabani ot ve ağaç dallarının toplanması gibi çalışmalar yaptı. Ayrıca, her iki yakadaki yağmur suyu terfi merkezlerinin bakımları da tamamlandı. Alibeyköy, Kurbağalıdere, Küçüksu ve Sadabad derelerinde biriken atıklar İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından toplandı.