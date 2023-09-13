İstanbul'da sahte para operasyonu! Milyonlarca dolar sahte para ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere banknotlar halinde hazırlanan 2 milyon 300 bin dolarlık ve 108 bin avroluk sahte para ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte para basarak piyasaya sürdüğünün tespiti üzerine çalışma başlattı.

MİLYONLARCA DOLAR SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt'ta belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreste 100'lük banknotlar halinde 2 milyon 300 bin dolarlık ile 108 bin avroluk sahte para ve para sayma makinesi ele geçirildi.